У столичному відділі поліції померла затримана жінка: обставини встановлюють

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті жінки, яку затримали за крадіжку. Жінка перебувала в кімнаті для затриманих сама. Вранці її виявили мертвою, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Сьогодні вночі до Святошинського управління поліції оперативники доставили правопорушницю, яку затримали за крадіжку з магазину. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Із жінкою, яка не мала постійного місця проживання у столиці та неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини, провели всі необхідні процесуальні дії та надали правову допомогу.

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Її затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили у кімнаті для затриманих. Скарг на здоров'я від затриманої не надходило.

Додамо

На місці події працюють лікарі, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. Наразі правоохоронці опрацьовують записи із камер спостереження та встановлюють обставини її смерті.

Усі матеріали перевірки будуть передані до Державного бюро розслідувань.

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