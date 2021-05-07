У столичному відділі поліції померла затримана жінка: обставини встановлюють
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті жінки, яку затримали за крадіжку. Жінка перебувала в кімнаті для затриманих сама. Вранці її виявили мертвою, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
Деталі
Сьогодні вночі до Святошинського управління поліції оперативники доставили правопорушницю, яку затримали за крадіжку з магазину. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Із жінкою, яка не мала постійного місця проживання у столиці та неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини, провели всі необхідні процесуальні дії та надали правову допомогу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У СІЗО помер чоловік, який намагався зґвалтувати Анастасію Лугову у поїзді "Маріуполь-Київ"
Її затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили у кімнаті для затриманих. Скарг на здоров'я від затриманої не надходило.
Додамо
На місці події працюють лікарі, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. Наразі правоохоронці опрацьовують записи із камер спостереження та встановлюють обставини її смерті.
Усі матеріали перевірки будуть передані до Державного бюро розслідувань.