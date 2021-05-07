В столичном отделе полиции умерла задержанная женщина: обстоятельства устанавливают
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти женщины, которую задержали за кражу. Женщина находилась в комнате для задержанных одна. Утром ее обнаружили мертвой, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Сегодня ночью в Святошинское управление полиции оперативники доставили правонарушительницу, которую задержали за кражу из магазина. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.
С женщиной, которая не имела постоянного места жительства в столице и неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, провели все необходимые процессуальные действия и предоставили правовую помощь.
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Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в комнате для задержанных. Жалоб на здоровье от задержанной не поступало.
Добавим
На месте происшествия работают врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Правоохранители прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства ее смерти.
Все материалы проверки будут переданы в Государственное бюро расследований.