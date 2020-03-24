У столичному СІЗО перевірили протиепідемічні заходи щодо боротьби із коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У ДУ "Київський слідчий ізолятор" столична прокуратура перевірила виконання протиепідемічних заходів із запобігання та поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Здійснено комплексний обхід ДУ "Київський слідчий ізолятор" з метою перевірки виконання протиепідемічних заходів із запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-19)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час обходу перевірено забезпечення контрольно-пропускного режиму із застосуванням температурного скринінгу та допущенням лише за наявності індивідуальної медичної маски. Також здійснено огляд чергової та медичної частини, відділення засуджених господарського обслуговування, приміщення харчоблоку, режимних корпусів, карцерних приміщень, камер, в яких перебувають вагітні та жінки з дітьми.
"Особлива увага була приділена новоприбулим, які відбувають двотижневий карантин в спеціально виділених для цього камерах", - додається у повідомленні.
За результатами огляду було надано вказівку щодо подальшого суворого забезпечення виконання санітарних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) та виконання наказів і розпоряджень виконавчої влади.
Нагадаємо, у Мін'юсті не розглядають можливості звільнення ув'язнених через пандемію коронавірусу.