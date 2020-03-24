В столичном СИЗО проверили противоэпидемические мероприятия по борьбе с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В ГУ "Киевский следственный изолятор" столичная прокуратура проверила выполнение противоэпидемических мероприятий по предупреждению и распространению коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Осуществлен комплексный обход ГУ "Киевский следственный изолятор" с целью проверки выполнения противоэпидемических мероприятий по предупреждению заноса и распространению острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обхода проверено обеспечение контрольно-пропускного режима с применением температурного скрининга и допущением только при наличии индивидуальной медицинской маски. Также осуществлен обзор дежурной и медицинской части, отделение осужденных хозяйственного обслуживания, помещения пищеблока, режимных корпусов, карцерных помещений, камер, в которых находятся беременные и женщины с детьми.
"Особое внимание было уделено новоприбывшим, отбывающих двухнедельный карантин в специально выделенных для этого камерах", - добавляется в сообщении.
По результатам осмотра было дано указание о дальнейшем строгом обеспечении выполнения санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) и выполнения приказов и распоряжений исполнительной власти.
Напомним, в Минюсте не рассматривают возможности освобождения заключенных из-за пандемии коронавируса.