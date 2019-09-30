У столичному метро п'яний чоловік кидався на пасажирів з ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Києві на станції метро “Лук’янівська” на пероні чоловік кидався з ножем на пасажирів, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
“До чергового поліцейського на станції метро „Лук’янівська“ надійшло повідомлення про те, що на пероні чоловік кидається з ножем на громадян. Правоохоронець негайно відреагував на виклик і разом із пасажиром затримав правопорушника”, — йдеться у повідомленні.
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Начальник слідчого відділу управління поліції в метрополітені Олексій Журавель розповів, що зловмисник напідпитку їхав у вагоні метро та чіплявся до громадян, а коли вийшов на перон, почав сваритися з пасажиром, розмахуючи ножем.
“Чоловік не розгубився, вибив із рук хулігана холодну зброю та разом із поліцейським затримав правопорушника. Це — 35-річний киянин, який раніше проблем із законом не мав. Розпочато кримінальне провадження за частиною четвертою статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри. Йому загрожує до семи років позбавлення волі”, — сказав він.