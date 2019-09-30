В столичном метро пьяный мужчина бросался на пассажиров с ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Киеве на станции метро "Лукьяновская" на перроне мужчина бросался с ножом на пассажиров, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
"Дежурному полицейскому на станции метро "Лукьяновская" поступило сообщение о том, что на перроне мужчина бросается с ножом на граждан. Правоохранитель немедленно отреагировал на вызов и вместе с пассажиром задержал правонарушителя", - говорится в сообщении.
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Начальник следственного отдела управления полиции в метрополитене Алексей Журавель рассказал, что злоумышленник навеселе ехал в вагоне метро и приставал к гражданам, а когда вышел на перрон, начал ссориться с пассажиром, размахивая ножом.
"Мужчина не растерялся, выбил из рук хулигана холодное оружие и вместе с полицейским задержал правонарушителя. Это - 35-летний киевлянин, ранее проблем с законом не имел. Начато уголовное производство по части четвертой статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения. Ему грозит до семи лет лишения свободы", - сказал он.