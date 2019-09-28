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П'ять осіб постраждали під час нападу невідомого з ножем в ТЦ в США

Київ • УНН

 • 7949 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Щонайменше п'ять людей постраждали в суботу в результаті нападу озброєного ножем невідомого в торговому центрі в окрузі Балтимор (штат Меріленд). Про це повідомила телекомпанія CBS, передає УНН.

П'ять осіб постраждали під час нападу невідомого з ножем в ТЦ в США

За її даними, інцидент стався приблизно о 14:00 за місцевим часом (21:00 Київ). Постраждалі доставлені в лікарню, їх життю нічого не загрожує.

Поліція відкрила вогонь по нападнику, інформація про його стан не наводиться. Інші подробиці поки не надходили.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час затримання підозрюваного у скоєнні грабежу зловмисник-рецидивіст завдав правоохоронцю ножові поранення.

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