П'ять осіб постраждали під час нападу невідомого з ножем в ТЦ в США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Щонайменше п'ять людей постраждали в суботу в результаті нападу озброєного ножем невідомого в торговому центрі в окрузі Балтимор (штат Меріленд). Про це повідомила телекомпанія CBS, передає УНН.
За її даними, інцидент стався приблизно о 14:00 за місцевим часом (21:00 Київ). Постраждалі доставлені в лікарню, їх життю нічого не загрожує.
Поліція відкрила вогонь по нападнику, інформація про його стан не наводиться. Інші подробиці поки не надходили.
Нагадаємо, у Кривому Розі під час затримання підозрюваного у скоєнні грабежу зловмисник-рецидивіст завдав правоохоронцю ножові поранення.