Пять человек пострадали во время нападения неизвестного с ножом в ТЦ в США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. По меньшей мере пять человек пострадали в субботу в результате нападения вооруженного ножом неизвестного в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщила телекомпания CBS, передает УНН.
По ее данным, инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени (21:00 Киев). Пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Полиция открыла огонь по нападавшему, информация о его состоянии не приводится. Другие подробности пока не поступали.
Напомним, в Кривом Роге при задержании подозреваемого в совершении грабежа злоумышленник-рецидивист нанес милиционеру ножевые ранения.