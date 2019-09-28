Пять человек пострадали во время нападения неизвестного с ножом в ТЦ в США

По ее данным, инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени (21:00 Киев). Пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Полиция открыла огонь по нападавшему, информация о его состоянии не приводится. Другие подробности пока не поступали.

Напомним, в Кривом Роге при задержании подозреваемого в совершении грабежа злоумышленник-рецидивист нанес милиционеру ножевые ранения.