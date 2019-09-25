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У Кривому Розі під час затримання чоловік поранив ножем поліцейського

У Кривому Розі під час затримання чоловік поранив ножем поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Кривому Розі під час затримання підозрюваного у скоєнні грабежу зловмисник-рецидивіст завдав правоохоронцю ножові поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

25 вересня в Інгулецькому районі Кривій Ріг під час затримання підозрюваного у скоєнні грабежу зловмисник вчинив опір правоохоронцям. Поліцейський отримав два ножових поранення гострим предметом в область ноги та руки. Оперативника доставлено до лікарні.

Наразі 22-річного нападника затримано в порядку ст.208 КПК України. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець, який знаходився у розшуку за вчинення грабежу.

“У 2017 році за вказаний злочин двоє осіб були затримані, ще один переховувався від поліції. На даний час затриманий буде відповідати перед законом не тільки за злочин, вчинений два роки тому, а і за напад на поліцейського”, — зазначається в повідомленні.

Також, за фактом поранення поліцейського відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, у Южноукраїнську під час затримання злодій-рецидивіст із заручницею чинив опір та поранив ножем поліцейського.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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