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У столичному метро показали як працівники у спецкостюмах дезінфікують вагони

У столичному метро показали як працівники у спецкостюмах дезінфікують вагони

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Київському метрополітені показали, як працівники у спецкостюмах дезінфікують вагони рухомого складу. Зазначається, що така процедура проводиться два рази на день. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Метрополітену.

“Режим посиленої дезінфекції у метрополітені запроваджено з кінця січня (коли почалися карантин в школах) це буває щороку тому метро готове. Дезінфекція проводиться 2 рази на день на станціях (підлога, поручні ескалаторів, касові вікна, ручки дверей”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що дезінфекція поїздів також відбувається перед видачею на лінію в депо. Як повідомляють у пресслужбі для дезінфекції використовують Тентамін, Тентамін+, Біолонг, Антихлор.

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Також додається, що машиністи проходять огляд перед зміною, при погіршенні свого самопочуття всі інші працівники мають про це повідомляти.

“Наразі підземка працює у звичайному графіку”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, у торгівельно-розважальних комплексах Києва закриті ігрові та розважальні зони.

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