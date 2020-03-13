У ТРЦ Києва закриті всі розважальні зони
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У торгівельно-розважальних комплексах Києва закриті ігрові та розважальні зони. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби столиці, передає УНН.
Станом на 20 годину, всі ТРЦ та ТЦ закрили розважальні зони в рамках карантинних заходів запроваджених у столиці до 3 квітня.
Як повідомляв УНН, у відвідувачів нічних клубів Києва почали вимірювати температуру.
У рамках проведення карантинних заходів у столиці в деяких нічних клубах почали проводити температурний скринінг у відвідувачів.
Нагадаємо, у Києві з 12 березня запровадили обмежувальні заходи з метою попередження розповсюдження коронавірусу. Міська влада закликає киян та гостей столиці бути свідомим та відповідальним, адже від цього залежить їх ефективність.