У нічних клубах Києва відвідувачам почали вимірювати температуру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У відвідувачів нічних клубів Києва почали вимірювати температуру, пише УНН.
У рамках проведення карантинних заходів у столиці в деяких нічних клубах почали проводити температурний скринінг у відвідувачів.
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Зокрема такі вимірювання проводить нічний клуб Queen, що на Набережному шосе.
Нагадаємо, у Києві з 12 березня запровадили обмежувальні заходи з метою попередження розповсюдження коронавірусу. Міська влада закликає киян та гостей столиці бути свідомим та відповідальним, адже від цього залежить їх ефективність.