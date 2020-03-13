Не прикладатися до ікон: у МОЗ дали рекомендації релігійним громадам на час карантину

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Сьогодні відбулася зустріч заступника міністра охорони здоров’я Андрія Семиволоса з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, представницьким міжконфесійним консультативно-дорадчим органом, який об’єднує колективних членів різних конфесій. Як повідомили у пресслужбі відомства йшлося про протиепідемічні заходи, а також рекомендації на час карантину, передає УНН.

Так, заступник міністра звернувся до представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з такими рекомендаціями щодо проведення богослужінь на період карантину:

по можливості на період карантину максимально обмежити проводити служіння, які передбачають присутність людей та за можливості, проводити їх в онлайн-режимі;

рекомендувати не прикладатися до ікон на період карантину;

рекомендувати дотримуватися дистанції мінімум 1,5-2 метра;

розмістити у храмах антисептичні засоби;

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рекомендувати на період карантину не вітатися за руки, не цілувати та не обіймати один одного;

закликати вірян на час всеукраїнського карантину особливо пильно стежити за власним здоров’ям та за появи перших симптомів респіраторних захворювань одразу звертатися до лікаря;

якщо віряни повернулися із країни, де було виявлено COVID-19, закликати самоізоляцію на час інкубаційного періоду (протягом 14 днів).

“Хочу наголосити, що введений в Україні з 12 березня до 03 квітня карантин з обмежувальними протиепідемічними заходами це один із найдієвіших способів мінімізувати ризики розповсюдження на території держави коронавірусу COVID-19. Ці, перш за все, превентивні міри, які приймаються наразі державою — це про нас, людей, і наше з вами життя та здоров’я! Саме тому звертаюся дотримуватися рекомендацій, наданих Міністерством, які повністю узгоджені з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо проведення богослужінь на період карантину”, — зазначив Семиволос.

Також, заступник міністра закликав притримуватися простих правил особистої гігієни задля уникнення зараження та наголосив на тому, що найголовніше правило — це залишатися людьми.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

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