Не прикладатися до ікон: у МОЗ дали рекомендації релігійним громадам на час карантину

КИЇВ. 13 березня. УНН. Сьогодні відбулася зустріч заступника міністра охорони здоров’я Андрія Семиволоса з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, представницьким міжконфесійним консультативно-дорадчим органом, який об’єднує колективних членів різних конфесій. Як повідомили у пресслужбі відомства йшлося про протиепідемічні заходи, а також рекомендації на час карантину, передає УНН.