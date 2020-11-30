У столичному метро курсує вагон із вертикальними поручнями

"У київському метро курсує вагон із вертикальними поручнями. Тестовий вагон із вертикальними поручнями працює у столичній підземці на "зеленій" лінії. Експериментальні поручні для зручності пасажирів встановлено на двох середніх дверях. На двох інших дверях конструкція не монтувалася для комфортної можливості заходу у вагон маломобільних пасажирів на візках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оскільки вагон випускається без таких поручнів, то узгодження встановлення потребувало досить багато часу.

"Наступні кілька місяців вагон курсуватиме у режимі тестування. Після чого прийматиметься рішення про переоснащення інших вагонів підземки. Додаткові поручні є у багатьох модифікаціях закордонних метрополітенів", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кличко проти зупинки міського транспорту у Києві у разі локдауну.