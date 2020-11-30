В столичном метро курсирует вагон с вертикальными поручнями

"В киевском метро курсирует вагон с вертикальными поручнями. Тестовый вагон с вертикальными поручнями работает в столичной подземке на "зеленой" линии. Экспериментальные поручни для удобства пассажиров установлены на двух средних дверях. На двух других дверях конструкция не монтировалась для комфортной возможности пресечения в вагон маломобильных пассажиров на колясках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку вагон выпускается без таких перил, то согласование установления потребовало достаточно много времени.

"Следующие несколько месяцев вагон будет курсировать в режиме тестирования. После чего будет приниматься решение о переоснащении других вагонов подземки. Дополнительные поручни есть у многих модификациях иностранных метрополитенов", - указано в сообщении.

Напомним, Кличко против остановки городского транспорта в Киеве в случае локдауна.