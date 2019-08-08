У столичній мережі піцерій готували небезпечну їжу - контролери

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві здійснили планову перевірку закладів громадського харчування Il Molino, передає УНН із посилання на повідомлення прес-служби управління.

"Під час планової перевірки мережі закладів громадського харчування Il Molino було виявлено численні порушення, а саме: потужності не підтримуються в чистоті та у робочому стані, харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях виробництва, переробки та/або обігу, порушуються температурні режими під час розморожування харчових продуктів.

За результатами лабораторних досліджень відібраних зразків харчових продуктів було встановлено невідповідності готових харчових продуктів за мікробіологічними показниками, що становлять загрозу для життя та/або здоров’я людини", - розповіли контролери.

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У зв'язку з цим контролери прийняли рішення про тимчасове припинення діяльності з виробництва та обігу харчових продуктів.

"Інспекторами Головного управління було складено приписи про усунення порушень вимог законодавства та складено протоколи за порушення значень параметрів безпечності об’єктів санітарних заходів, встановлених законодавством про харчові продукти", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Україні ситуація з якістю продуктів харчування негативна: кожен другий товар на полицях магазинів — фальсифікований. Погіршення якості вітчизняних продуктів харчування — наслідок провальної реформи, вважають експерти.

“У вересні 2014 року в Україні була зруйнована система захисту прав споживачів, санепідстанція, фітосанітарія, ветсанітарія. Це все призвело до того, що на сьогодні ми не маємо системного контролю”, — зазначив експерт Олексій Дорошенко.

Окрім цього, погіршення якості продуктів харчування в Україні, у тому числі збільшення фальсифікату на полицях вітчизняних магазинів, експерти пов’язують і з тривалою дією мораторію на перевірки бізнесу.

З 1 січня 2019 року мораторій припинив свою дію. Однак, за словами політика Сергія Тригубенка, блискавичний позитивний ефект від цього український споживач навряд чи відчує.

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