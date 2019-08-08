В столичной сети пиццерий готовили опасную пищу - контроллеры

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве совершили плановую проверку заведений общественного питания Il Molino, передает УНН со ссылки на сообщение пресс-службы управления.

"Во время плановой проверки сети заведений общественного питания Il Molino были выявлены многочисленные нарушения, а именно: мощности не поддерживаются в чистоте и в рабочем состоянии, пищевые продукты не защищены от любого загрязнения на всех стадиях производства, переработки и/или оборота, нарушаются температурные режимы во время размораживания пищевых продуктов.

По результатам лабораторных исследований отобранных образцов пищевых продуктов было установлено несоответствия готовых пищевых продуктов по микробиологическим показателям, что представляют угрозу для жизни и/или здоровья человека", - рассказали контролеры.

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В связи с этим контроллеры приняли решение о временном прекращении деятельности по производству и обороту пищевых продуктов.

"Инспекторами Главного управления было составлено предписание об устранении нарушений требований законодательства и составлены протоколы за нарушение значений параметров безопасности объектов санитарных мер, установленных законодательством о пищевых продуктах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Украине ситуация с качеством продуктов питания отрицательная: каждый второй товар на полках магазинов - фальсифицированный. Ухудшение качества отечественных продуктов питания - следствие провальной реформы, считают эксперты.

"В сентябре 2014 года в Украине была разрушена система защиты прав потребителей, санэпидстанция, фитосанитария, ветсанитария. Это все привело к тому, что сегодня мы не имеем системного контроля", - отметил эксперт Алексей Дорошенко.

Кроме этого, ухудшение качества продуктов питания в Украине, в том числе увеличение фальсификата на полках отечественных магазинов, эксперты связывают и с длительным действием моратория на проверки бизнеса.

С 1 января 2019 года мораторий прекратил свое действие. Однако, по словам политика Сергея Тригубенко, молниеносный положительный эффект от этого украинский потребитель вряд ли почувствует.

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