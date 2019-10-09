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У Стокгольмі стартують нові слухання у спорі Нафтогазу і Газпрому

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В апеляційному суді у Стокгольмі у середу, 9 жовтня, розпочинаються слухання стосовно рішення Стокгольмського арбітражу, який відхилив вимоги російського ПАТ "Газпром" до НАК "Нафтогаз України" за контрактом на поставку газу в частині принципу "бери або плати", першою виступить російська сторона. Про це повідомив виконавчий директор Групи Нафтогаз Юрій Вітренко у Facebook, передає УНН.

У Стокгольмі стартують нові слухання у спорі Нафтогазу і Газпрому

"Скоро починаємо слухання. Сьогодні виступає "Газпром" зі вступним словом, яке займає цілий день", - повідомив Вітренко.

"Для того, щоб пояснити, чому судові процеси проти "Газпрому" займають так багато часу", він навів одну цифру.

"50 000 - приблизно стільки сторінок різних документів було подано сторонами в арбітражних процесах щодо контракту на поставку і транзит газу. Більшість з цих документів склали подання сторін, висновки експертів, покази свідків. Тобто ці документи сторони мали написати і узгодити, не кажучи вже про те, що всі ці документи потрібно було уважно прочитати", - зазначив менеджер з Групи Нафтогаз.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що "Газпром" ініціював новий арбітраж проти "Нафтогазу". До кінця жовтня відповідач мав надати зустрічні позивні вимоги.

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