В Стокгольме стартуют новые слушания в споре Нафтогаза и Газпрома
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В апелляционном суде в Стокгольме в среду, 9 октября, начинаются слушания относительно решения Стокгольмского арбитража, который отклонил требования российского ПАО "Газпром" к НАК "Нафтогаз Украины" по контракту на поставку газа в части принципа "бери или плати", первой выступит российская сторона. Об этом сообщил исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook, передает УНН.
"Скоро начинаем слушания. Сегодня выступает "Газпром" со вступительным словом, которое занимает целый день", - сообщил Витренко.
"Для того, чтобы объяснить, почему судебные процессы против "Газпрома" занимают так много времени", он привел одну цифру.
"50 000 - примерно столько страниц различных документов было подано сторонами в арбитражных процессах по контракту на поставку и транзит газа. Большинство из этих документов составили представления сторон, заключения экспертов, показания свидетелей. То есть эти документы стороны должны были написать и согласовать, не говоря уже о то, что все эти документы нужно было внимательно прочитать", - отметил менеджер из Группы Нафтогаз.
Напомним, в начале сентября стало известно, что "Газпром" инициировал новый арбитраж против "Нафтогаза". К концу октября ответчик должен был предоставить встречные исковые требования.