У ставку на Полтавщині виявили труп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Зі ставка на Полтавщині витягли труп чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
"25 грудня 2019 року мешканцями села Кибинці Миргородського району з води місцевого ставка вилучено тіло громадянина С. 1954 року народження, місцевого мешканця", - вказали в управлінні.
Тіло загиблого для встановлення причини смерті направлено до Миргородського відділення обласного бюро СМЕ.
Нагадаємо, протягом минулого тижня на водних об’єктах в Україні загинуло 12 осіб.