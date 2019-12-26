В пруду в Полтавской области обнаружили труп
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Из пруда в Полтавской области извлекли труп мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.
"25 декабря 2019 года жителями села Кибинцы Миргородского района из воды местного пруда извлечено тело гражданина С. 1954 года рождения, местного жителя", - указали в управлении.
Тело погибшего для установления причины смерти направлено в Миргородское отделение областного бюро СМЭ.
Напомним, на прошлой неделе на водных объектах в Украине погибло 12 человек.