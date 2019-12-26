В пруду в Полтавской области обнаружили труп

"25 декабря 2019 года жителями села Кибинцы Миргородского района из воды местного пруда извлечено тело гражданина С. 1954 года рождения, местного жителя", - указали в управлении.

Тело погибшего для установления причины смерти направлено в Миргородское отделение областного бюро СМЭ.

Напомним, на прошлой неделе на водных объектах в Украине погибло 12 человек.