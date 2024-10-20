У США обвалився міст: 7 загиблих, рятувальники шукають постраждалих
Київ • УНН
На острові Сапело в Джорджії обвалився підйомний міст до поромної пристані. Щонайменше 7 людей загинули, близько 20 перебували на мосту під час аварії, причини якої наразі невідомі.
У Сполучених Штатах на острові Сапело в Джорджії щонайменше семеро людей загинули внаслідок обвалення підйомного мосту, що веде до поромної пристані. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За інформацією представників штату, на момент аварії на мосту перебувало близько 20 людей. Рятувальні служби вже доставили кількох постраждалих до лікарні, проте їх стан наразі не уточнюється. Продовжуються пошуки можливих виживших у воді.
Причина обвалення мосту поки залишається невідомою, а влада розпочала розслідування. Острів Сапело, розташований приблизно в 100 кілометрах на південь від Савани, доступний лише водним шляхом з континентальної частини США.
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