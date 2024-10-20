В США обвалился мост: 7 погибших, спасатели ищут пострадавших

В Соединенных Штатах на острове Сапело в Джорджии по меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения подъемного моста, ведущего к паромной пристани. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации представителей штата, на момент аварии на мосту находилось около 20 человек. Спасательные службы уже доставили нескольких пострадавших в больницу, однако их состояние пока не уточняется. Продолжаются поиски возможных выживших в воде.

Причина обрушения моста пока остается неизвестной, а власти начали расследование. Остров Сапело, расположенный примерно в 100 километрах к югу от Саванны, доступен только водным путем с континентальной части США.

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