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В США обвалился мост: 7 погибших, спасатели ищут пострадавших

В США обвалился мост: 7 погибших, спасатели ищут пострадавших

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 02:52  •  116 просмотра

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На острове Сапело в Джорджии обвалился подъемный мост к паромной пристани. По меньшей мере 7 человек погибли, около 20 находились на мосту во время аварии, причины которой пока неизвестны.

В Соединенных Штатах на острове Сапело в Джорджии по меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения подъемного моста, ведущего к паромной пристани. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации представителей штата, на момент аварии на мосту находилось около 20 человек. Спасательные службы уже доставили нескольких пострадавших в больницу, однако их состояние пока не уточняется. Продолжаются поиски возможных выживших в воде.

Причина обрушения моста пока остается неизвестной, а власти начали расследование. Остров Сапело, расположенный примерно в 100 километрах к югу от Саванны, доступен только водным путем с континентальной части США.

США подали иск на 100 млн долл. из-за обрушения моста в Балтиморе19 сентября 2024, 01:43 • 18780 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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