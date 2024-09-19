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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США подали иск на 100 млн долл. из-за обрушения моста в Балтиморе

США подали иск на 100 млн долл. из-за обрушения моста в Балтиморе

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 01:43  •  12551 просмотра

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Правительство США подало иск на $100 млн против владельца и оператора судна, которое разрушило мост в Балтиморе. Компании обвиняют в ненадлежащем обслуживании судна и причинении аварии, которая привела к гибели 6 человек.

Правительство США подало иск на 100 млн долларов против владельца и оператора грузового судна, которое врезалось в мост в Балтиморе и разрушило его, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Чиновники Министерства юстиции США заявили, что компании Synergy и Grace Ocean были «хорошо осведомлены» о проблемах с судном Dali до того, как оно потеряло питание и врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки 26 марта, что привело к гибели шести человек.

Правительство США заявило, что на очистку от 3000 до 4000 тонн мусора, образовавшегося в результате аварии, и восстановление работы порта Балтимора было потрачено более 100 млн долларов.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что хотел бы убедиться, что расходы «оплатят компании, которые вызвали аварию, а не американские налогоплательщики».

Министерство юстиции США заявило, что все полученные деньги пойдут на восстановление.

Иск Министерства юстиции США подан в окружной суд Мэриленда.

Дополнение

Тела шести рабочих, погибших во время ремонта выбоин во время ночной смены, были извлечены из реки Патапско в течение нескольких дней после аварии. Семьи трех человек заявили в понедельник, что подали в суд на Grace Ocean.

На устранение повреждений после аварии ушли месяцы, и они остановили коммерческое судоходство в порту, одном из самых загруженных в США. Инцидент считается самым дорогим случаем морской аварии в истории США.

У США перше вантажне судно пройшло каналом у Балтіморі після обвалення мосту26 апреля 2024, 07:40 • 19723 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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