США подали иск на 100 млн долл. из-за обрушения моста в Балтиморе

Правительство США подало иск на 100 млн долларов против владельца и оператора грузового судна, которое врезалось в мост в Балтиморе и разрушило его, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Чиновники Министерства юстиции США заявили, что компании Synergy и Grace Ocean были «хорошо осведомлены» о проблемах с судном Dali до того, как оно потеряло питание и врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки 26 марта, что привело к гибели шести человек.

Правительство США заявило, что на очистку от 3000 до 4000 тонн мусора, образовавшегося в результате аварии, и восстановление работы порта Балтимора было потрачено более 100 млн долларов.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что хотел бы убедиться, что расходы «оплатят компании, которые вызвали аварию, а не американские налогоплательщики».

Министерство юстиции США заявило, что все полученные деньги пойдут на восстановление.

Иск Министерства юстиции США подан в окружной суд Мэриленда.

Дополнение

Тела шести рабочих, погибших во время ремонта выбоин во время ночной смены, были извлечены из реки Патапско в течение нескольких дней после аварии. Семьи трех человек заявили в понедельник, что подали в суд на Grace Ocean.

На устранение повреждений после аварии ушли месяцы, и они остановили коммерческое судоходство в порту, одном из самых загруженных в США. Инцидент считается самым дорогим случаем морской аварии в истории США.

У США перше вантажне судно пройшло каналом у Балтіморі після обвалення мосту