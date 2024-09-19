США подали позов на 100 млн дол. через обвалення мосту в Балтіморі

ukenru
06:19 • 30556 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 78297 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 133693 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 180714 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 139743 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 126056 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 122621 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 158562 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76544 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84780 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
90 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 68941 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 61899 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 60174 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 60391 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 56692 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 33845 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 180655 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 158544 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 192846 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 527178 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 4043 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 14675 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 40283 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 39327 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 41130 перегляди
Актуальне
США подали позов на 100 млн дол. через обвалення мосту в Балтіморі

США подали позов на 100 млн дол. через обвалення мосту в Балтіморі

Київ • УНН

 • 19017 перегляди

Уряд США подав позов на $100 млн проти власника та оператора судна, що зруйнувало міст у Балтіморі. Компанії звинувачують у неналежному обслуговуванні судна та спричиненні аварії, яка призвела до загибелі 6 осіб.

Уряд США подав позов на 100 млн доларів проти власника та оператора вантажного судна, яке врізалося в міст у Балтіморі та зруйнувало його, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Чиновники Міністерства юстиції США заявили, що компанії Synergy та Grace Ocean були "добре обізнані" про проблеми з судном Dali до того, як воно втратило живлення та врізалося у міст Френсіса Скотта Кі 26 березня, що призвело до загибелі шести осіб.

Уряд США заявив, що на очищення від 3000 до 4000 тонн сміття, що утворилося в результаті аварії, та відновлення роботи порту Балтімора було витрачено понад 100 млн доларів.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що хотів би переконатися, що витрати "оплатять компанії, які спричинили аварію, а не американські платники податків".

Міністерство юстиції США заявило, що всі одержані гроші підуть на відновлення.

Позов Міністерства юстиції США подано до окружного суду Меріленда.

Доповнення

Тіла шести робітників, які загинули під час ремонту вибоїн під час нічної зміни, було вилучено з річки Патапско протягом кількох днів після аварії. Сім'ї трьох осіб заявили у понеділок, що подали до суду на Grace Ocean.

На усунення пошкоджень після аварії пішли місяці, і вони зупинили комерційне судноплавство в порту, одному з найбільш завантажених у США. Інцидент вважається найдорожчим випадком морської аварії в історії США.

У США перше вантажне судно пройшло каналом у Балтіморі після обвалення мосту26.04.24, 10:40 • 20029 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
ministerstvo-yustytsii-sshaМіністерство юстиції США
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.05
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54