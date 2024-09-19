США подали позов на 100 млн дол. через обвалення мосту в Балтіморі
Київ • УНН
Уряд США подав позов на $100 млн проти власника та оператора судна, що зруйнувало міст у Балтіморі. Компанії звинувачують у неналежному обслуговуванні судна та спричиненні аварії, яка призвела до загибелі 6 осіб.
Уряд США подав позов на 100 млн доларів проти власника та оператора вантажного судна, яке врізалося в міст у Балтіморі та зруйнувало його, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Чиновники Міністерства юстиції США заявили, що компанії Synergy та Grace Ocean були "добре обізнані" про проблеми з судном Dali до того, як воно втратило живлення та врізалося у міст Френсіса Скотта Кі 26 березня, що призвело до загибелі шести осіб.
Уряд США заявив, що на очищення від 3000 до 4000 тонн сміття, що утворилося в результаті аварії, та відновлення роботи порту Балтімора було витрачено понад 100 млн доларів.
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що хотів би переконатися, що витрати "оплатять компанії, які спричинили аварію, а не американські платники податків".
Міністерство юстиції США заявило, що всі одержані гроші підуть на відновлення.
Позов Міністерства юстиції США подано до окружного суду Меріленда.
Доповнення
Тіла шести робітників, які загинули під час ремонту вибоїн під час нічної зміни, було вилучено з річки Патапско протягом кількох днів після аварії. Сім'ї трьох осіб заявили у понеділок, що подали до суду на Grace Ocean.
На усунення пошкоджень після аварії пішли місяці, і вони зупинили комерційне судноплавство в порту, одному з найбільш завантажених у США. Інцидент вважається найдорожчим випадком морської аварії в історії США.
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