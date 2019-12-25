У США знімуть мінісеріал за романом Стівена Кінга
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Студія американського телеканалу FX, що належить медіахолдингу “21st Century Fox”, розпочала роботу над мінісеріалом, за мотивами роману Стівена Кінга “Керрі”. Про це повідомляє Variety, передає УНН.
Сам роман був написаний Кінгом у 1974 році. В ньому йдеться про дівчину Керрі, яка за допомогою телекінезу мститься своїм кривдникам. Сам роман, як і подальщі фільми-екранізації, придбали за роки статус культового.
Слід зазначити, що наразі існує щонайменше чотири фільма-екранізації цього роману.
Перша стрічка вийшла у 1976 році під назвою “Керрі”, режисером виступив Брайан де Пальма. Головну роль виконала — Сіссі Спейсек. Вже у 1999 році вийшов сіквел — “Керрі 2: Лють”.
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Пізніше, у 2002 вийшов фільм “Керрі”, режисером став Девід Керсон. У головній ролі — Енджела Беттіс.
І вже у 2013 році Кімберлі Пірс зрежисував фільм “Керрі” з головною актрисою — Хлоєю Морец.
Нагадаємо, газета зберегла рубрику огляду книг після твіту Стівена Кінга.