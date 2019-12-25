В США снимут мини-сериал по роману Стивена Кинга
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Студия американского телеканала FX, которая принадлежит медиахолдингу “21st Century Fox”, начала работу над мини-сериалом по мотивам романа Стивена Кинга “Кэрри”. Об этом сообщает Variety, передает УНН.
Сам роман был написан Кингом в 1974 году. В нем повествуется о девушке Кэрри, которая с помощью телекинеза мстит своим обидчикам. Сам роман, как и фильм-экранизация, приобрел за годы статус культового.
Следует отметить, что в настоящее время существует по меньшей мере четыре фильма-экранизации этого романа.
Первая лента вышла в 1976 году под названием “Кэрри”, режиссером выступил Брайан де Пальма. Главную роль исполнила — Сисси Спейсек. Уже в 1999 году вышел сиквел — “Кэрри 2: Ярость”.
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Позже, в 2002 вышел фильм “Кэрри”, режиссером стал Дэвид Керсон. В главной роли — Энджела Беттис.
И уже в 2013 году Кимберли Пирс срежиссировал фильм “Кэрри” с главной актрисой — Хлоей Морец.
Напомним, газета сохранила рубрику обзора книг после твита Стивена Кинга.