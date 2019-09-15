У США зіткнулися з найбільшим дефіцитом бюджету за 7 років
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. В 2019 році США зіткнулися з найбільшим дефіцитом бюджету за останні 7 років розміром у понад 1 трлн доларів. Такі дані представило американське Міністерство фінансів, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
“Урядові витрати зросли на 7% до 4,1 трильйона доларів. Податкові надходження зросли повільніше - на 3% до 3,1 трильйона доларів, у тому числі через проведені адміністрацією Трампа скорочення", - свідчить аналіз 11 місяців фінансового року.
В поточному році дефіцит бюджету зріс на 19% порівняно із минулим роком.
Останній раз борг американського держбюджету перевищував трильйон доларів в 2012 році.
Дефіцит бюджету в основному покривається за рахунок залучення коштів шляхом розміщення державних облігацій. У цьому році США планує запозичити понад трильйон доларів. Під час передвиборної кампанії Дональд Трамп пообіцяв позбавити країну від іноземного боргу протягом восьми років. Проте, за час роботи його адміністрації державний борг США збільшився на 13% - з 19 трильйонів до 22,5 трильйона доларів.
Нагадаємо, США розблокували понад 390 мільйонів доларів допомоги Україні.