В США столкнулись с самым большим дефицитом бюджета за 7 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В 2019 году США столкнулись с самым большим дефицитом бюджета за последние 7 лет в размере более 1 трлн долларов. Такие данные представило американское Министерство финансов, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Правительственные расходы выросли на 7% до 4,1 триллиона долларов. Налоговые поступления выросли медленнее - на 3% до 3,1 триллиона долларов, в том числе из-за проведенных администрацией Трампа сокращение ", - свидетельствует анализ 11 месяцев финансового года.
В текущем году дефицит бюджета вырос на 19% по сравнению с прошлым годом.
Последний раз долг американского госбюджета превышал триллион долларов в 2012 году.
Дефицит бюджета в основном покрывается за счет привлечения средств путем размещения государственных облигаций. В этом году США планирует заимствовать более триллиона долларов. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал избавить страну от иностранного долга в течение восьми лет. Однако, за время работы его администрации государственный долг США увеличился на 13% - с 19 до 22,5 триллиона долларов.
Напомним, США разблокировали более 390 млн долларов помощи Украине.