У США за кіберзлочини росіянина засудили до 10 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У США засудили росіянина Сергія Медведєва за участь у транснаціональних комерційних злочинах. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Мін'юсту США.
Деталі
33-річний росіянин Сергій Медведєв, відомий під ніками “Stells”, “Segmed” і “Serjbear” визнав свою провину в суді округу Невада у порушенні закону про протидію рекету і був засуджений до 10 років позбавлення волі.
Згідно з документами суду, Медведєв був співзасновником Infraud. З листопада 2010 року, доки Infraud не був усунутий правоохоронними органами в лютому 2018 року, Медведєв був активним учасником онлайн-форуму Infraud, керуючи послугою “ескроу” для сприяння незаконних операцій серед членів Infraud.
Протягом декількох років Медведєв працював адміністратором Infraud, займаючись повсякденним управлінням, приймаючи рішення про членство. Збитки від злочинів становили 568 млн доларів.
Довідково
Infraud — це злочинне підприємство, яке існувало для збагачення своїх членів та асоційованих компаній завдяки безлічі злочинних актів викрадення особистих даних та фінансових шахрайств. Зловживання сприяло продажу контрабанди її членами, включаючи підроблені документи, викрадені дані банківського рахунку та кредитного рахунку, а також викрадені особисті дані. Члени та партнери Infraud діяли по всьому світу та в США, включаючи Лас-Вегас.
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