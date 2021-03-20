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В США за киберпреступления россиянина приговорили к 10 годам лишения свободы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В США осудили россиянина Сергея Медведева за участие в транснациональных коммерческих преступлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Минюста США.

Детали

33-летний россиянин Сергей Медведев, известный под никами “Stells”, “Segmed” и “Serjbear” признал свою вину в суде округа Невада в нарушении закона о противодействии рэкету и был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Согласно документам суда, Медведев был соучредителем Infraud. С ноября 2010 года, пока Infraud ни был устранен правоохранительными органами в феврале 2018 года, Медведев был активным участником онлайн-форума Infraud, управляя услугой “эскроу” для содействия незаконных операций среди членов Infraud.

В течение нескольких лет Медведев работал администратором Infraud, занимаясь повседневной управлением, принимая решение о членстве. Убытки от преступлений составляли 568 млн долларов.

Справка

Infraud — это преступное предприятие, которое существовало для обогащения своих членов и ассоциированных компаний благодаря множеству преступных актов похищения личных данных и финансовых махинаций. Злоупотребление способствовало продажи контрабанды ее членами, включая поддельные документы, похищенные данные банковского счета и кредитного счета, а также похищенные личные данные. Члены и партнеры Infraud действовали по всему миру и в США, включая Лас-Вегас.

Напомним

Хакеры из России и Китая украли часть документов по вакцины от коронавируса BioNTech / Pfizer с сетей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

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