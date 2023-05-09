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У США з початку року зафіксовано вже 200 масових стрілянин

У США з початку року зафіксовано вже 200 масових стрілянин

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Згідно з даними некомерційної організації, цього року в США зафіксовано вже 200 масових стрілянин. Про це пише The Hill, передає УНН.

Деталі

За даними некомерційної організації Gun Violence Archive, загальна кількість стрілянин у США, в яких чотири або більше людей були застрелені, цього року вже досягла позначки в 202 випадки.

Останні два роки в США позначка в 200 масових стрілянин досягається у середині травня, а в 2020 і 2019 роках така кількість випадків була досягнута лише в середині-кінці червня.

Тільки у суботу організація зафіксувала три інциденти зі стріляниною, у тому числі у торговому центрі "Allen Premium Outlets" у Техасі, де озброєний злочинець убив вісім людей і поранив ще сімох, після чого його застрелила поліція.

Одна людина була вбита в результаті масової стрілянини в Каліфорнії і ще одна в Огайо, ще кілька людей отримали поранення того ж дня в обох штатах.

У неділю було зареєстровано ще чотири випадки масової стрілянини, в результаті яких загалом загинуло п’ятеро людей і ще десяток отримали поранення в Каліфорнії, Міссурі, Нью-Джерсі та Меріленді.

Суботній випадок в Техасі став другим за кількістю жертв цього року після інциденту в Монтерей-Парку, штат Каліфорнія, де загинули 11 людей.

Президент США Джо Байден засудив нещодавні інциденти та закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю над зброєю.

За минулий рік організація зафіксувала в США 647 масових стрілянин. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масові розстріли в США: 14 600 людей загинули від початку 2023 року

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