Масові розстріли в США: 14 600 людей загинули від початку 2023 року

ukru
10:29 • 51475 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 65764 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 79056 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 113396 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 310621 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 409892 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 325371 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 352788 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 310471 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224499 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.5 м/с
80 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 89841 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 83936 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 75151 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 83650 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 83494 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 51589 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 113495 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 426293 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 566854 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 597199 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 19000 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 35700 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 83459 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 216408 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 409875 перегляди
Актуальне
Масові розстріли в США: 14 600 людей загинули від початку 2023 року

Масові розстріли в США: 14 600 людей загинули від початку 2023 року

Київ • УНН

 • 2788951 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. За даними "Архіву насильства із застосуванням вогнепальної зброї", у 2023 році в США через масові розстріли загинуло загалом 14 600 осіб, що становить у середньому приблизно 120 смертей щодня, інформує УНН.

Деталі

Серед убитих 521 підліток та 93 дитини. Більшість цих смертей сталася в Техасі, Каліфорнії, Флориді, Джорджії, Північній Кароліні, Іллінойсі та Луїзіані.

Станом на суботу сталося 199 масових розстрілів.

За даними трекера, самогубства, як і раніше, становлять переважну більшість смертей від вогнепальної зброї.

У той час як внаслідок стрілянини за участю офіцерів поліції загинуло 487 людей, ще 515 людей загинули внаслідок ненавмисної стрілянини.

Чергова масова стрілянина сталася в американському штаті Техас. 

Вісім осіб було вбито в суботу під час стрілянини в торговому центрі в Аллені, за 48 км на північ від Далласа. Стрілок також був убитий поліцією. Не менше семи постраждалих віком від 5 до 61 року було госпіталізовано з травмами, троє перебувають у критичному стані, четверо – у стабільному.

Техас також постраждав від ще однієї масової стрілянини наприкінці минулого місяця, коли 28 квітня озброєний злочинець убив п'ятьох своїх сусідів, у тому числі 9-річного хлопчика з гвинтівки AR-15. Підозрюваного стрільця, 38-річного Франсіско Оропеса, заарештували у вівторок після чотириденного розшуку.

Доповнення

За даними "Архіву насильства", з 2014 року в США щорічно гине 39 000 людей внаслідок насильства із застосуванням вогнепальної зброї. Проте кількість смертей від вогнепальної зброї знизилася порівняно з 2016, 2017 та 2018 роками, коли загальна кількість смертей щорічно перевищувала 50 000 осіб. У 2022 році таких смертей було 44 310 людей.

У червні минулого року президент Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет заходів щодо безпеки зброї. Це був перший законопроект Конгресу щодо реформи зброї за останні десятиліття.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.91
Bitcoin
$81,484.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.70
Золото
$3,147.64
Ethereum
$1,788.98