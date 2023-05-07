Масові розстріли в США: 14 600 людей загинули від початку 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. За даними "Архіву насильства із застосуванням вогнепальної зброї", у 2023 році в США через масові розстріли загинуло загалом 14 600 осіб, що становить у середньому приблизно 120 смертей щодня, інформує УНН.
Деталі
Серед убитих 521 підліток та 93 дитини. Більшість цих смертей сталася в Техасі, Каліфорнії, Флориді, Джорджії, Північній Кароліні, Іллінойсі та Луїзіані.
Станом на суботу сталося 199 масових розстрілів.
За даними трекера, самогубства, як і раніше, становлять переважну більшість смертей від вогнепальної зброї.
У той час як внаслідок стрілянини за участю офіцерів поліції загинуло 487 людей, ще 515 людей загинули внаслідок ненавмисної стрілянини.
Чергова масова стрілянина сталася в американському штаті Техас.
Вісім осіб було вбито в суботу під час стрілянини в торговому центрі в Аллені, за 48 км на північ від Далласа. Стрілок також був убитий поліцією. Не менше семи постраждалих віком від 5 до 61 року було госпіталізовано з травмами, троє перебувають у критичному стані, четверо – у стабільному.
Техас також постраждав від ще однієї масової стрілянини наприкінці минулого місяця, коли 28 квітня озброєний злочинець убив п'ятьох своїх сусідів, у тому числі 9-річного хлопчика з гвинтівки AR-15. Підозрюваного стрільця, 38-річного Франсіско Оропеса, заарештували у вівторок після чотириденного розшуку.
Доповнення
За даними "Архіву насильства", з 2014 року в США щорічно гине 39 000 людей внаслідок насильства із застосуванням вогнепальної зброї. Проте кількість смертей від вогнепальної зброї знизилася порівняно з 2016, 2017 та 2018 роками, коли загальна кількість смертей щорічно перевищувала 50 000 осіб. У 2022 році таких смертей було 44 310 людей.
У червні минулого року президент Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет заходів щодо безпеки зброї. Це був перший законопроект Конгресу щодо реформи зброї за останні десятиліття.