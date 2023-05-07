Массовые расстрелы в США: 14 600 человек погибли с начала 2023 года

Детали

Среди убитых 521 подросток и 93 ребенка. Большинство этих смертей произошло в Техасе, Калифорнии, Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Иллинойсе и Луизиане.

По состоянию на субботу произошло 199 массовых расстрелов.

По данным трекера, самоубийства по-прежнему составляют подавляющее большинство смертей от огнестрельного оружия.

В то время как в результате стрельбы с участием офицеров полиции погибло 487 человек, еще 515 человек погибли в результате непреднамеренной стрельбы.

Очередная массовая стрельба произошла в американском штате Техас.

Восемь человек были убиты в субботу во время стрельбы в торговом центре в Аллене, в 48 км к северу от Далласа. Стрелок также был убит полицией. Не менее семи пострадавших в возрасте от 5 до 61 года были госпитализированы с травмами, трое находятся в критическом состоянии, четверо – в стабильном.

Техас также пострадал от еще одной массовой стрельбы в конце прошлого месяца, когда 28 апреля вооруженный преступник убил пятерых своих соседей, в том числе 9-летнего мальчика из винтовки AR-15. Подозреваемого стрелка, 38-летнего Франсиско Оропеса, арестовали во вторник после четырехдневного розыска.

Дополнение

По данным "Архива насилия", с 2014 года в США ежегодно погибает 39 000 человек в результате насилия с применением огнестрельного оружия. Однако количество смертей от огнестрельного оружия снизилось по сравнению с 2016, 2017 и 2018 годами, когда общее количество смертей ежегодно превышало 50 000 человек. В 2022 году таких смертей было 44 310 человек.

В июне прошлого года президент Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет мер по безопасности оружия. Это был первый законопроект Конгресса по оружейной реформе за последние десятилетия.