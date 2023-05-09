В США с начала года зафиксировано уже 200 массовых стрельб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Согласно данным некоммерческой организации, в этом году в США зафиксировано уже 200 массовых стрельб. Об этом пишет The Hill, передает УНН.
Детали
По данным некоммерческой организации Gun Violence Archive, общее количество стрельб в США, в которых четыре или более человека были застрелены, в этом году уже достигло отметки в 202 случая.
Последние два года в США отметка в 200 массовых стрельб достигается в середине мая, а в 2020 и 2019 годах такое количество случаев было достигнуто лишь в середине-конце июня.
Только в субботу организация зафиксировала три инцидента со стрельбой, в том числе в торговом центре "Allen Premium Outlets" в Техасе, где вооруженный преступник убил восемь человек и ранил еще семерых, после чего его застрелила полиция.
Один человек был убит в результате массовой стрельбы в Калифорнии и еще один в Огайо, еще несколько человек получили ранения в тот же день в обоих штатах.
В воскресенье было зарегистрировано еще четыре случая массовой стрельбы, в результате которых в общей сложности погибло пять человек и еще десяток получили ранения в Калифорнии, Миссури, Нью-Джерси и Мэриленде.
Субботний случай в Техасе стал вторым по количеству жертв в этом году после инцидента в Монтерей-Парке, штат Калифорния, где погибли 11 человек.
Президент США Джо Байден осудил недавние инциденты и призвал Конгресс принять меры по контролю над оружием.
За прошлый год организация зафиксировала в США 647 массовых стрельб.
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