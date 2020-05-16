У США встановили, що пілот вертольота, на якому розбився Кобі Брайант, був тверезий

Витяги з їх доповіді були частково опубліковані. З цих матеріалів випливає, що Брайант та інші вісім осіб, які знаходилися на борту, загинули через отримані травми. Смерть наступила миттєво. Те, що відбулося визнано нещасним випадком.

Видання ознайомилося з повною версією доповіді судмедекспертів, яка не була опублікована. З неї випливає, що у крові пілота вертольота Арі Зобаяна не виявлено слідів алкоголю або наркотиків. У крові самого Брайанта знайшли тільки сліди медичного препарату, що застосовується при дефіциті уваги і розладах сну.

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Нагадаємо, 26 січня приватний вертоліт з 41-річним Брайантом на борту розбився недалеко від Лос-Анджелеса. Загинули пілот і всі вісім пасажирів, з-поміж яких була 13-річна дочка Брайанта Джіанна. Вдова Брайанта в лютому подала позов до компанії Island Express ("Айленд експрес"), яка володіла вертольотом. Вона також звинуватила пілота в халатності.

Брайант п'ять разів ставав чемпіоном НБА в складі "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 році був визнаний найціннішим гравцем НБА, в 2009 і 2010 роках - найціннішим гравцем фіналу НБА. У складі збірної США Брайант двічі вигравав Олімпійські ігри (2008, 2012). Він займає четверте місце в списку найрезультативніших гравців в історії НБА (33643 очка), 18 разів брав участь в Матчах зірок НБА.