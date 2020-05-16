В США установили, что пилот вертолета, на котором разбился Коби Брайант, был трезв

Выдержки из их доклада были частично опубликованы. Из этих материалов следует, что Брайант и другие восемь человек, находившихся на борту, погибли из-за полученных травм. Смерть наступила мгновенно. Произошедшее признано несчастным случаем.

Издание ознакомилось с полной версией доклада судмедэкспертов, который не был опубликован. Из него следует, что в крови пилота вертолета Ари Зобаяна не обнаружено следов алкоголя или наркотиков. В крови самого Брайанта нашли только следы медицинского препарата, применяемого при дефиците внимания и расстройствах сна.

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Напомним, 26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, среди которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. Вдова Брайанта в феврале подала иск к компании Island Express (“Айленд экспресс”), которая владела вертолетом. Она также обвинила пилота в халатности.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе “Лос-Анджелес Лейкерс”, в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очков), 18 раз участвовал в Матче звезд НБА.