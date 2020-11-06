У США впевнені, що Росія щось ховає в "гумконвоях" для Донбасу

"29 жовтня Місія спостерігачів ОБСЄ на контрольно-пропускних пунктах Гуково і Донецьк опублікувала звіт, який підтверджує, що ще один російський конвой - 97-й - пройшов в Україну через пункт пропуску Донецьк. Місія зафіксувала в цілому шість вантажних автомобілів, чотири цивільних і два, що належать російському "Міністерству з надзвичайних ситуацій", все з сумнівним написом "Гуманітарна допомога з Російської Федерації". Конвой в'їхав в Україну в 6:34 29 жовтня і повернувся в Росію о 13:23 того ж дня", - сказав Гілмор.

Він зазначив, що у випадку з цим, як і з попередніми 96-ма конвоями, ні спостерігачам Місії, ні українським прикордонникам або митникам не дозволили оглянути внутрішню частину транспортних засобів.

"Держави-учасники цієї Постійної ради були б, м'яко кажучи, наївними, якщо визнали слова Росії про те, що цей конвой носить "гуманітарний" характер. Для цього нам довелося б випустити з уваги очевидну істину про те, що Росія розпалювала і більше шести років фінансувала і очолювала цей кривавий конфлікт на сході України. Той факт, що Росія продовжує доставляти вантажі гуманітарної допомоги таким непрозорим чином, може тільки привести нас до висновку, що в цих транспортних засобах є щось, що Кремль вважав за краще б приховати", - заявив дипломат.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з незаконним переміщенням на територію України "гуманітарного конвою" для населення на тимчасово-окупованих територіях Донбасу.