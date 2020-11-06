В США уверены, что Россия что-то прячет в “гумконвоях” для Донбасса

“29 октября Миссия наблюдателей ОБСЕ на контрольно-пропускных пунктах Гуково и Донецк опубликовала отчет, подтверждающий, что еще один российский конвой — 97-й — проследовал в Украину через пункт пропуска Донецк. Миссия зафиксировала в общей сложности шесть грузовых автомобилей, четыре гражданских и два принадлежащих российскому „Министерству по чрезвычайным ситуациям“, все с сомнительной надписью „Гуманитарная помощь из Российской Федерации“. Конвой въехал в Украину в 6:34 29 октября и вернулся в Россию в 13:23 того же дня”, — сказал Гилмор.

Он отметил, что в случае с этим, как и с предыдущими 96-ю конвоями, ни наблюдателям Миссии, ни украинским пограничникам или таможенникам не позволили осмотреть внутреннюю часть транспортных средств.

“Государства-участники этого Постоянного совета были бы, мягко говоря, наивными, если признай мы слова России о том, что этот конвой носит „гуманитарный“ характер. Для этого нам пришлось бы упустить из виду очевидную истину о том, что Россия разжигала и более шести лет финансировала и возглавляла этот кровавый конфликт на востоке Украины. Тот факт, что Россия продолжает доставлять грузы гуманитарной помощи таким непрозрачным образом, может только привести нас к выводу, что в этих транспортных средствах есть что-то, что Кремль предпочел бы скрыват”, — заявил дипломат.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с незаконным перемещением на территорию Украины “гуманитарного конвоя” для населения на временно-оккупированных территориях Донбасса.