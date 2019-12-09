У США висловили підтримку Україні у боротьбі з корупцією
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У США висловили підтримку українським посадовцям, які працюють над зміцненням антикорупційної системи України. Про це повідомило посольство США на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"У міжнародний день боротьби з корупцією ми висловлюємо нашу міцну підтримку усім українським посадовцям та активістам, які працюють над зміцненням антикорупційної системи України, розслідують, переслідують та притягують до відповідальності корупціонерів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову назвав Україну корумпованою.
Також нагадаємо, посольство США закликало українську поліцію не розслідувати корупцію з американськими коштами.
У Міжнародний день боротьби з корупцією ми висловлюємо нашу міцну підтримку усім українським посадовцям та активістам, які працюють над зміцненням антикорупційної системи України, розслідують, переслідують та притягують до відповідальності корупціонерів. #РазомПротиКрупції— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 9, 2019