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У США висловили підтримку Україні у боротьбі з корупцією

У США висловили підтримку Україні у боротьбі з корупцією

Київ • УНН

 • 13313 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У США висловили підтримку українським посадовцям, які працюють над зміцненням антикорупційної системи України. Про це повідомило посольство США на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

"У міжнародний день боротьби з корупцією ми висловлюємо нашу міцну підтримку усім українським посадовцям та активістам, які працюють над зміцненням антикорупційної системи України, розслідують, переслідують та притягують до відповідальності корупціонерів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову назвав Україну корумпованою.

Також нагадаємо, посольство США закликало українську поліцію не розслідувати корупцію з американськими коштами.

У Міжнародний день боротьби з корупцією ми висловлюємо нашу міцну підтримку усім українським посадовцям та активістам, які працюють над зміцненням антикорупційної системи України, розслідують, переслідують та притягують до відповідальності корупціонерів. #РазомПротиКрупції

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 9, 2019

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