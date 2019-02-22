У США виконавцю R. Kelly пред'явили звинувачення в сексуальному насильстві

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Прокуратура округу Кук (штат Іллінойс) пред’явила в п’ятницю американському співакові Ар Келлі (R. Kelly) звинувачення в сексуальному насильстві з обтяжливими обставинами. Про це повідомляє портал TMZ, передає УНН.

За його даними, звинувачення були пред’явлені музиканту за десятьма пунктами. Дев’ять з них пов’язані з дівчатами у віці від 13 до 16 років.

Як повідомляє портал, всього від дій музиканта постраждали чотири дівчини.

Очікується, що в п’ятницю прокурори звернуться до судді за ордером на арешт співака. Як повідомляє TMZ з посиланням на джерела, в цей же день Ар Келлі планує добровільно здатися владі.

Темношкірий уродженець Чикаго (штат Іллінойс) Ар Келлі, який виступає в стилі ритм-н-блюз, здобув світову славу ще в 1990-х завдяки таким композиціям, як Bump N ’Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Остання з них принесла співакові три премії Grammy. У 2000-х роках Келлі записувався і виступав з такими відомими реперами, як Джей-Зі, Шон Комбс і Ноторіус Біг. Він став першим музикантом, який грав в баскетбол в професійній лізі на момент підписання контракту із звукозаписною студією.

Нагадуємо, сім’я Майкла Джексона подала позов на 100 млн доларів телеканалу через скандальний фільм.

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