В США исполнителю R. Kelly предъявили обвинение в сексуальном насилии

По его данным, обвинения были предъявлены музыканту по десяти пунктам. Девять из них связаны с девушками в возрасте от 13 до 16 лет.

Как сообщает портал, всего от действий музыканта пострадали четыре девушки.

Ожидается, что в пятницу прокуроры обратятся к судье за ордером на арест певца. Как сообщает TMZ со ссылкой на источники, в этот же день Ар Келли планирует добровольно сдаться властям.

Темнокожий уроженец Чикаго (штат Иллинойс) Ар Келли, выступающий в стиле ритм-н-блюз, снискал мировую славу еще в 1990-х благодаря таким композициям, как Bump N’ Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последняя из них принесла певцу три премии Grammy. В 2000-х годах Келли записывался и выступал с такими известными рэперами, как Джей-Зи, Шон Комбс и Ноториус Биг. Он стал первым музыкантом, который играл в баскетбол в профессиональной лиге на момент подписания контракта со звукозаписывающей студией.

Напоминаем, семья Майкла Джексона подала иск на 100 млн долларов телеканала за скандального фильма.