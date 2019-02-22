Сім'я Майкла Джексона подала позов на 100 млн доларів телеканалу через скандальний фільм

За її даними, позов спрямований на розгляд Верховного суду округу Лос-Анджелес (штат Каліфорнія). У ньому позивачі звинувачують HBO в намірі порушити умови контракту, який був укладений з телеканалом в 1992 році і наказував йому не паплюжити честь та гідність співака, який помер в 2009 році. “HBO порушив домовленість про те, щоб не паплюжити Майкла Джексона шляхом продюсування або представлення публіці однобокого за змістом зразка неприкритої пропаганди з метою безсоромно нажитися на невинній людині, який мертвий і не може захищати себе самостійно”, — наводить телекомпанія витяги з 53-сторінкового позову . Сім’я нагадала, що схожі звинувачення, висунуті більше десяти років тому, були ретельно розслідувані, але співак був визнаний невинним.

HBO в поширеній заяві підтвердив плани продемонструвати документальний фільм, “незважаючи на відчайдушні і тривалі спроби підірвати довіру” до картини. Її передбачається показати двома частинами на початку березня. “Це дасть кожному бажаючому можливість подивитися фільм і винести своє судження про його зміст”, — зазначив телеканал.

Прем’єра стрічки “Залишаючи “Неверленд” відбулася в січні на кінофестивалі Санденс в штаті Юта. У фільмі Уейд Робсон і Джеймс Сейфчак стверджують, що у віці 7 і 11 років відповідно вони піддавалися сексуальному насильству з боку виконавця. Його сім’я нагадує, що ці дві людини давали протилежні свідчення під час розгляду 2005 року.

У 1993 році співак був звинувачений в сексуальних домаганнях до тринадцятирічного хлопчика, який гостював на його ранчо Neverland. Джексон відкинув звинувачення, але вирішив питання в позасудовому порядку, заплативши родині підлітка понад 20 млн доларів. У 2004 році проти нього було висунуто аналогічне звинувачення по відношенню до іншої дитини. Проведений у 2005 році суд зняв з виконавця звинувачення за обома епізодами.

Нагадуємо, влітку минулого року Sony прокоментувала повідомлення про підміну голосу Майкла Джексона в його посмертному альбомі.