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Семья Майкла Джексона подала иск на 100 млн долларов телеканалу из-за скандального фильма

Семья Майкла Джексона подала иск на 100 млн долларов телеканалу из-за скандального фильма

Киев  •  УНН

 • 20970 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Семья певца Майкла Джексона подала в четверг иск на 100 млн долларов телеканала HBO в связи с его решением показать в марте документальный фильм “Покидая “Нэверленд” (“Leaving Neverland”), рассказывающем о новых обвинениях “короля поп-музыки” в педофилии. Об этом сообщила телекомпания NBC, передает УНН.

По ее данным, иск направлен на рассмотрение Верховного суда округа Лос-Анджелес (штат Калифорния). В нем истцы обвиняют HBO в намерении нарушить условия контракта, который был заключен с телеканалом в 1992 году и предписывал ему не порочить честь и достоинство певца, скончавшегося в 2009 году. “HBO нарушил договоренность о том, чтобы не порочить Майкла Джексона путем продюсирования или представления публике однобокого по смыслу образца неприкрытой пропаганды с целью бесстыдно нажиться на невинном человеке, который мертв и не может защищать себя самостоятельно”, — приводит телекомпания выдержки из 53-страничного иска. Семья напомнила, что схожие обвинения, выдвинутые более десяти лет назад, были тщательно расследованы, но певец был признан невиновным.

HBO в распространенном заявлении подтвердил планы продемонстрировать документальный фильм, “несмотря на отчаянные и длительные попытки подорвать доверие” к картине. Ее предполагается показать двумя частями в начале марта. “Это даст каждому желающему возможность посмотреть фильм и вынести свое суждение о его содержании”, — отметил телеканал.

Премьера ленты “Покидая “Нэверленд” состоялась в январе на кинофестивале Сандэнс в штате Юта. В фильме Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждают, что в возрасте 7 и 11 лет соответственно они подвергались сексуальному насилию со стороны исполнителя. Его семья напоминает, что эти два человека давали противоположные показания во время разбирательства 2005 года.

В 1993 году певец был обвинен в сексуальных домогательствах к тринадцатилетнему мальчику, гостившему на его ранчо Neverland. Джексон отверг обвинения, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более 20 млн долларов. В 2004 году против него было выдвинуто аналогичное обвинение в отношении другого ребенка. Проведенный в 2005 году суд снял с исполнителя обвинения по обоим эпизодам.

Напоминаем, летом прошлого года Sony прокомментировала сообщение о замене голоса Майкла Джексона в его посмертном альбоме.

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