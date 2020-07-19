У США відкрили стрілянину на набережній: поранено 12 осіб - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Щонайменше, 12 людей отримали поранення в неділю, коли невідомий відкрив вогонь з натовпу на набережній в Пеорії, штат Ілліноїс, передає УНН з посиланням на USA Today.
Так, представник департаменту поліції Пеорії Емі Дотсон заявила декільком ЗМІ в неділю, що жоден з постраждалих не отримав травму, небезпечну для життя. Офіцери поліції отримали повідомлення про інцидент близько 4:42 ранку за місцевим часом.
"Двоє з постраждалих були доставлені на машині швидкої допомоги в районну лікарню, інші були доставлені на власному транспорті", - сказала Дотсон.
За її словами, двоє людей були в тяжкому стані з вогнепальними пораненнями в шию.
Також, за її словами, арештів в даний час проведено не було, і розслідування триває.
Нагадаємо, на початку липня в Сполучених Штатах сталася стрілянина в нічному клубі Південної Кароліни, щонайменше двоє людей загинули, ще вісім людей отримали поранення.