В США открыли стрельбу на набережной: ранены 12 человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. По меньшей мере, 12 человек получили ранения в воскресенье, когда неизвестный открыл огонь из толпы на набережной в Пеории, штат Иллиноис, передает УНН со ссылкой на USA Today.
Так, представитель департамента полиции Пеории Эми Дотсон заявила нескольким СМИ в воскресенье, что ни один из пострадавших не получил травму, опасную для жизни. Офицеры полиции получили сообщение об инциденте около 4:42 утра по местному времени.
"Двое из пострадавших были доставлены на машине скорой помощи в районную больницу, остальные были доставлены на собственном транспорте", - сказала Дотсон.
По ее словам, два человека были в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями в шею.
Также, по ее словам, арестов в настоящее время проведено не было, и расследование продолжается.
Напомним, в начале июля в Соединенных Штатах произошла стрельба в ночном клубе Южной Каролины, по меньшей мере два человека погибли, еще восемь человек получили ранения.