У США відбувся український фестиваль: захід відвідали понад тисячу людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Понад тисячу людей тільки за перші 2 години відвідали український фестиваль, який відбувся напередодні у місті Балтимор, американський штат Меріленд, на підтримку України, передає кореспондент УНН.
Так, в рамках фестивалю, який проходить у місті щорічно, кожен продавець жертвує 10-20% від усіх своїх продажів українським фондам на підтримку сімей загиблих українських солдат.
Організаторами виступають члени Української Католицької Церкви і всіх некомерційних організацій на підтримку нашої країни.
Як вдалося дізнатися УНН, 80% учасників - це американці, які висловлюють свою підтримку Україні. У заході також взяли участь українські військові моряки, які перебувають у Балтиморі за програмою: відточують відповідність стандартам НАТО.
Нагадаємо, у столиці Литви Вільнюсі 8 серпня відкрилася благодійна виставка картин на підтримку моряків ВМС України, які на той час перебували в полоні в РФ.