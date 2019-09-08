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У США відбувся український фестиваль: захід відвідали понад тисячу людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Понад тисячу людей тільки за перші 2 години відвідали український фестиваль, який відбувся напередодні у місті Балтимор, американський штат Меріленд, на підтримку України, передає кореспондент УНН.

Так, в рамках фестивалю, який проходить у місті щорічно, кожен продавець жертвує 10-20% від усіх своїх продажів українським фондам на підтримку сімей загиблих українських солдат.

Організаторами виступають члени Української Католицької Церкви і всіх некомерційних організацій на підтримку нашої країни.

Як вдалося дізнатися УНН, 80% учасників - це американці, які висловлюють свою підтримку Україні. У заході також взяли участь українські військові моряки, які перебувають у Балтиморі за програмою: відточують відповідність стандартам НАТО.

Нагадаємо, у столиці Литви Вільнюсі 8 серпня відкрилася благодійна виставка картин на підтримку моряків ВМС України, які на той час перебували в полоні в РФ.

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