В США состоялся украинский фестиваль: мероприятие посетили более тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Более тысячи человек только за первые 2 часа посетили украинский фестиваль, который состоялся накануне в городе Балтимор, американский штат Мэриленд, в поддержку Украины, передает корреспондент УНН.
Так, в рамках фестиваля, который проходит в городе ежегодно, каждый продавец жертвует 10-20% от всех своих продаж украинским фондам на поддержку семей погибших украинских солдат.
Организаторами выступают члены Украинской Католической Церкви и всех некоммерческих организаций в поддержку нашей страны.
Как удалось узнать УНН, 80% участников - это американцы, которые выражают свою поддержку Украине. В мероприятии также приняли участие украинские военные моряки, которые находятся в Балтиморе по программе: оттачивают соответствие стандартам НАТО.
Напомним, в столице Литвы Вильнюсе 8 августа открылась благотворительная выставка картин в поддержку моряков ВМС Украины, которые в то время находились в плену в РФ.