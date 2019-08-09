В Вильнюсе открылась выставка, посвященная военнопленным украинским морякам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В столице Литвы Вильнюсе 8 августа открылась благотворительная выставка картин в поддержку моряков ВМС Украины, которые находятся в плену в РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Мероприятие организовано Фондом Евгения Коновальца (г. Каунас, Литва) при содействии литовских и украинских волонтеров, Министерства по делам ветеранов Украины и Посольства Украины в Литве.
Картины, представленные на выставке, написаны украинскими художниками и были посвящены пленным украинским морякам.
Состоялся также благотворительный аукцион картин авторства ветеранов АТО/ООС и членов их семей. Средства от него будут направлены на помощь семьям военнопленных моряков.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.
Лефортовский районный суд Москвы в июле продлил арест украинских моряков еще на три месяца - до октября.
Также напомним, что 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.
25 июня МИД Украины получило ноту от МИД РФ с предложением о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.