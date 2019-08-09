В Вильнюсе открылась выставка, посвященная военнопленным украинским морякам

КИЕВ. 9 августа. УНН. В столице Литвы Вильнюсе 8 августа открылась благотворительная выставка картин в поддержку моряков ВМС Украины, которые находятся в плену в РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.