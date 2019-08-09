У Вільнюсі відкрилася виставка, присвячена військовополоненим українським морякам
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У столиці Литви Вільнюсі 8 серпня відкрилася благодійна виставка картин на підтримку моряків ВМС України, які перебувають у полоні в РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
Захід організований Фондом Євгена Коновальця (м. Каунас, Литва) за сприяння литовських та українських волонтерів, Міністерства у справах ветеранів України та Посольства України в Литві.
Картини, представлені на виставці, написані українськими художниками та були присвячені полоненим українським морякам.
Відбувся також благодійний аукціон картин авторства ветеранів АТО/ООС та членів їх родин. Кошти від нього будуть спрямовані на допомогу родинам військовополонених моряків.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.
Лефортовський районний суд Москви в липні продовжив арешт українських моряків ще на три місяці – до жовтня.
Також нагадаємо, що 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.
25 червня МЗС України отримало ноту від МЗС РФ з пропозицією щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.